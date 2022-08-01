Türkiye Gazetesi

41 yaşındaki bir adam Brezilya’da hayatını kaybederek Afrika dışında maymun çiçeği virüsünden ötürü ölen ilk kişi olmuştu. Ardından İspanya’da da bir ölüm açıklanmıştı. Avrupa’da ilk kez biri maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetmiş oldu. Bir ölüm haberi de Hindistan’dan geldi.

22 YAŞINDAKİ ERKEK HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm kayıtlara geçti. Ülkenin güneybatısında bulunan Kerala eyaletinde yakın zaman içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) seyahat eden 22 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, gence 19 Temmuz’da BAE’de yapılan testin pozitif çıktığını fakat ailenin Sağlık Bakanlığını bilgilendirmediğini söyledi.

LENF BEZLERİNDE ŞİŞLİK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Hastanın 27 Temmuz’da ateş ve lenf bezlerindeki şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvurduğunu belirten George, doktorların maymun çiçeğinden şüphelenmesini gerektirebilecek cilt döküntüleri benzeri herhangi bir semptoma rastlamadığını ifade etti. Kısa süre içerisinde durumu kötüleşen hasta ölmeden önce ventilatöre bağlandı. Hayatını kaybeden gence ölümünün ardından yapılan testlerde de virüse rastlandı. Alınan örnekler incelenmek üzere Ulusal Viroloji Enstitüsü’ne gönderildi.

TEMASLILAR İZOLE EDİLDİ

George ayrıca, hayatını kaybeden gencin ailesi ve arkadaşlarından oluşan 20 kişinin “yüksek risk” kategorisine alınarak izole edildiğini söyledi. Gençle birlikte aynı uçakta olan yolcular ise olayın ortaya çıkmasının ardından paniğe kapıldı. George, şu ana kadar yakın temaslı kişilerde endişe verici bir duruma rastlanmadığını bildirdi. Hindistan’ın Kerala eyaletinde ve başkent Yeni Delhi’de toplam 3 maymun çiçeği vakası tespit edilmiş, 14 Temmuz'da testi pozitif çıkan ilk hasta tedavisinin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü taburcu edilmişti.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Brezilya’da 30 Temmuz'da 41 yaşındaki bir erkek, Afrika kıtası dışında maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olmuştu. İspanya'da da hayatını kaybeden 2 kişi Avrupa kıtasında maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümler olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle, Afrika dışında maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4’e yükseldi.

Maymun çiçeği yayılıyor: New York ‘acil durum’ ilan etti Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü yayılmayı hızla sürdürürken ABD'nin New Yok eyaletinde artan vakalar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avrupa'da korkulan oldu: Maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm Koronavirüs pandemisinin ardından patlayan maymun çiçeği vakalarında korkulan oldu. Afrika'da kaydedilen ilk ölümün ardından, Brezilya'dan da kayıp haberi gelmişti. Avrupa'da da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm vakalarının tırmanışa geçtiği İspanya'dan geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi: Nasıl bulaşır, belirtileri neler, kuluçka süresi kaç gün? Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeğini ‘küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı virüse ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde maymun çiçeği belirtileri, tanı ve tedavisi, virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı. Ayrıca rehberde virüslülerle temas halinde ne yapılması gerektiği konusunda da bilgiler yer aldı.