Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Asya turu sırasında Tayvan’ı da ziyaret edeceği iddiası ortaya atıldı. Tayvan Başbakanı Su Tseng-chan, Pelosi’nin ziyaret edip etmeyeceği sorularını cevapsız bıraktı. Su Tseng-chan, "Seçkin yabancı konukların ülkemize yaptığı ziyaretleri her zaman sıcak bir şekilde karşılıyoruz" demekle yetindi.

ÇİN’DEN ABD’TE ‘TAYVAN’ TEHDİDİ

Pazartesi günü Singapur’dan Asya turuna çıkan Pelosi’ye Pekin, Tayvan’ı ziyaret etmemesi konusunda uyarıda bulundu ve ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Çin ordusunun buna seyirci kalmayacağını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin "Çin'in iç işlerine büyük bir müdahale" olacağını söyledi ve bunun "çok ciddi gelişmelere ve sonuçlara" yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

“GİTMEYE CESARET EDERLERSE BUNU BEKLEYİP GÖRECEĞİZ”

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao, günlük brifinginde "ABD'ye bir kez daha Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hiçbir zaman boş durmayacağını, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı tepkiler ve güçlü karşı önlemler alacağını hatırlatmak istiyoruz" dedi. Ne tür önlemler alınabileceği sorulduğunda ise Zhao, "Eğer gitmeye cesaret ederlerse bunu bekleyip göreceğiz" demekle yetindi.

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chan

TAVYAN’I ZİYARET EDECEK Mİ?

Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği noktasındaki spekülasyonlar devam ederken, Pelosi'nin ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, bölgeye Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya ziyaretleri için gidildiği kaydedildi. Beraberinde bir Kongre heyeti bulunan Pelosi veya ofisi şimdiye kadar Tayvan’dan hiç bahsetmedi. Çin, ABD'li yetkililerin Tayvan'a yaptığı ziyaretleri adadaki bağımsızlık yanlısı kampa cesaret verici bir işaret olarak görüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian

“TEK ÇİN İLKESİNE UYMASI GEREKİYOR”

Geçen Perşembe günü bir telefon görüşmesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ı Washington'un tek Çin ilkesine uyması gerektiğini söyledi ve "ateşle oynayanların onunla yok olacağı" uyarısını yaptı. Biden ise Şi'ye ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini ve Washington'un statükoyu değiştirmeye veya bölgedeki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıkacaklarını söyledi.

CNN’DEN ÇARPICI İDDİA

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; Amerikan televizyon kanalı CNN, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi. CNN'in adı açıklanmayan biri Amerikalı diğeri Tayvanlı iki hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Pelosi, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan ziyaretlerinin durakları arasında Tayvan'a uğrayıp bir gece geçirecek.