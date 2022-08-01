Türkiye Gazetesi

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Radev, parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıkladı. Gılıb Donev, yarın göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atandı.

SADECE 6 AY İKTİDARDA KALABİLDİ

Sadece 6 ay iktidarda kalabilen Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı Kiril Petkov'un liderliğindeki dörtlü koalisyonda yer alan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin koalisyondan çekilmesi üzerine mecliste güvenoyu alamayan hükümet geçtiğimiz Haziran ayında istifa etmişti.

Geçici Başbakan olarak atanan 55 yaşındaki Donev, önceki hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Ekim 2022'de yapılacak seçimlerle birlikte Bulgaristan'da halk, 2 yıl içinde 4. kez sandığa gitmiş olacak.

Boşnaklar sokağa döküldü: Seçim yasası krizi Bosna Hersek'te Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in Bonn yetkilerini kullanarak hazırladığı seçim yasasına tepki gösteren binlerce kişi Saraybosna'da toplandı.

Trump 2024 başkanlık seçimleri için harekete geçti! Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylığını duyurma ve seçim kampanyası başlatma konusunda danışmanlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, seçimlerde aday olmayacak İsrail 3.5 yılda 5. kez seçime giderken şimdiki Başbakan Naftali Bennett, yaklaşan seçimlerde aday olmamaya karar verdi.

İsrail'de erken seçim havası: Meclis feshedilecek İsrail'de meclisin feshedilmesi için hazırlanan tasarı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı. Ülkede bir süredir erken seçim tartışmaları devam ediyor.