Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonuna konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, uranyum zenginleştirmede kullanılan yüzlerce santrifüje gaz akışı emrinin verildiğini açıkladı.

Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na da konu hakkında bilgi verildiğini söyleyerek, “Meclisin yasalaştırdığı yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı çerçevesinde aralarında IR1 ve Gelişmiş IR6 santrifüjlerinin de bulunduğu yüzlerce santrifüje gaz akışı emrini verdik ve UAEA’ya da bu konu hakkında bilgi verildi” dedi.

Kemalvendi, “Daha önce aralarında 500 adet IR6 santrifüjün olduğu zenginleştirilmiş uranyum santrifüjlerini tesislerimize yerleştirmiştik. Bu santrifüjlerin aktif hale gelmesi 10 ila 15 gün sürüyor. Bugün de UAEA’nın bilgisi dahilinde gaz akışını başlattık” ifadelerini kullanarak, İran’ın ihtiyacı olan 190 bin SWU zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu ancak böyle bir programlarının olmadığını söylemişti.

İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme teknik yeteneğimizin göstergesiydi İran Hükümet Sözcüsü Rebii, yüzde 60 uranyum zenginleştirme çalışmalarının ülkesinin teknik yeteneğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, ABD'nin yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya dönmesi halinde bundan hızlıca vazgeçebileceklerini söyledi.

İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurdu.