Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyareti nedeniyle ABD ile Çin arasında başlayan gerilim dünyanın gündemindeyken, İngiliz basınında yer alan bir haberde İngiltere Parlamentosu'nun bir alt kanadı olan Avam Kamarası'ndan Dışişleri Komitesi'nin bölgede artan gerilime rağmen kasım veya aralık aylarında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, ilk olarak bu yılın başlarında yapılması planlanan ancak heyetin bir üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen gezinin İngiltere'nin Tayvan'a verdiği desteği göstermeyi amaçladığı aktarıldı.

BAĞLANTILARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Kaynakların öne sürdüğüne göre, heyet şu anda ziyaret tarihleri de dahil olmak üzere gezinin ayrıntılarını belirliyor. Bu yılın sonunda milletvekili Tugenhadt başkanlığında yapılacağı iddia edilen potansiyel ziyaret, İngiltere'nin Tayvan ile bağlarını güçlendirmek istediğinin bir işareti olarak görülüyor.

Avam Kamarası'nın Dışişleri Komitesi daha önce Çin'in kendisine ait olduğunu öne sürdüğü demokratik olarak yönetilen Tayvan'ı ziyaret etme konusunda "uzun süredir niyeti olduğunu" söylemiş ancak ziyaretin ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

İngiltere'deki Tayvan temsilciliği ise, Tayvan'ın İngiltere'den yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere İngiltere ile ilişkilerini güçlendirmek için her türlü fırsatı memnuniyetle karşıladığını aktararak, potansiyel ziyaret hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

GÜNDEMDE TAYVAN'A SİLAH DESTEĞİ VAR

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, son aylarda batılı ülkeleri Tayvan'ın kendisini Çin'den koruyabilmesini sağlamaya çağırmıştı. Truss, haziran ayında yaptığı bir açıklamada İngiltere'nin Tayvan'a silah sağlaması gerektiğini belirtmişti.

TAYVAN'A ZİYARET KRİZİ

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ın başkenti Taipei'ye muhtemel bir gezi düzenleyeceği haberlerinin ardından ABD ve Çin arasında gerilim yükselmişti. Çin, ABD'yi böyle bir harekete karşı defalarca uyararak, seyahat devam ederse “kararlı adımlar” atmakla tehdit etti.

ÇİN TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden ile 28 Temmuz’da telefonda görüşen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Biden'a Tayvan üzerinde "ateşle oynamaması" konusunda uyarıda bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz. ABD, tek Çin ilkesine saygı göstermeli ve üç ortak bildiriyi hem sözlü hem de fiili olarak uygulamalıdır” ifadeleri yer almıştı.

Bugün ise Çin hükümetinden bir sözcü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan gezisine devam etmesi halinde ordusunun "boşuna oturmayacağını" söyledi.

PELOSİ'NİN YARIN AKŞAM TAYVAN'A GİTMESİ BEKLENİYOR

Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Pelosi’nin yarın yerel saatle 22.30’da başkent Taipei’de yer alan Songshan Havalimanı’na inmesinin beklendiği öne sürüldü. Pelosi’nin ayrıca çarşamba günü 08.00’de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Haberlerde, Tayvan güvenlik birimlerinin Pelosi’nin ziyareti için en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alacağı da yer aldı.

TAYVAN LİSTEDE YER ALMAMIŞTI

Pelosi'nin merakla beklenen Asya gezisinin bugün Singapur ile başlamasının öncesinde dün Pelosi'nin ofisinden yapılan açıklamada gezi programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan’ın ismi geçmemişti.

Çin tehdit etmiş, ABD listeye eklememişti! CNN’den çarpıcı iddia: Pelosi Tayvan’ı ziyaret edecek Tayvan’ı ziyaret etmemesi konusunda ABD’yi uyaran Çin, olası bir durumda “Çin ordusunun buna seyirci kalmayacağını” belirtmişti. ABD’li basın organı CNN ortaya çarpıcı bir iddia attı. Asya turu kapsamında yapacağı ziyaretler başlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan’ı da ziyaret edeceği ileri sürüldü.

Çin-Tayvan hattında gerilim kopma noktasında: "Uçaklarını düşürelim" Dünyanın gözü Tayvan'a kitlendi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret edeceği haberi Güney Çin Denizi'ni karıştırdı. Çin ve ABD, askeri hareketliliğini artırdı. Çinli bir propagandist, "Uçaklarını düşürelim" mesajı paylaştı

Çin tehdit etmişti... Kritik ziyaret öncesi Beyaz Saray'dan Tayvan açıklaması ABD'nin Tayvan'a ziyareti öncesi Çin, ABD'yi gelmemeleri, gelirlerse Çİn ordusunun harekete geçeceği konusunda uyarmıştı. Bu tehditin ardından Çin tarafında askeri hareketlilik başladığına dair iddialar ortaya atıldı. O iddialara cevap veren Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret öncesi bu bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına ilişkin somut bir kanıt görmediklerini söyledi.