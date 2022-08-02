Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zavahiri’nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Fransa: El-Kaide yanlısı hareketin liderlerinden Bahag Moussa öldürüldü Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren El-Kaide yanlısı Ensaruddin hareketinin liderlerinden Bahag Moussa'nın öldürüldüğünü duyurdu.

'ABD Yemen'de El-Kaide hedeflerini vurdu' iddiası Yemen'in güney kentlerinden Ebyen'de ABD'ye ait insansız hava araçları ve savaş gemilerinin 5 gündür El-Kaide'ye ait hedeflere yönelik saldırı düzenlediği iddia edildi.