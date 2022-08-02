Türkiye Gazetesi

“Ezidiler Sincar’daki yasa dışı silahlı güçlerden (PKK) dolayı evlerine dönemiyor” diyen Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, Ezidilerin Sincar’a döndüklerinde çocuklarının yeni tehditlerle karşı karşıya kalacağından ve yeni felaketler yaşayacaklarından korktuklarını kaydetti. Cafer “Şu an Sincar’a dönemeyen ve Duhok’taki kamplarda yaşayan Ezidilerin sayısı 325 bin 96’dır. Ezidiler, 15 ayrı kampta kalıyor. Toplamda 65 bin 34 aileden oluşuyorlar” dedi. Kamplarda su ve buna benzer sorunlar olduğunu, uluslararası yardım kuruluşlarının da Rusya-Ukrayna savaşına yoğunlaştığını belirten Cafer, sorumluluğun IKBY hükûmetinin omuzlarına kaldığını söyledi. Cafer, PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın uygulanması durumunda ilçedeki sorunların büyük bir bölümünün çözüleceği değerlendirmesinde bulunarak, evlerine dönemeyen Ezidilerin de Erbil-Bağdat arasındaki bu anlaşmanın uygulanmasını beklediğini vurguladı.

PKK şimdi de Ezidi gençleri kaçırıyor Terör örgütü PKK, Sincar halkının kâbusu olmaya devam ediyor. Bağdat ile Erbil arasında imzalanan anlaşmaya göre Irak ordusunun konuşlanması tamamlandığı halde terör örgütünün bölgede kontrolünün devam ettiği, bu sebeple Sincar halkının çok zor şartlarda yaşadığı bildirildi.

Irak'taki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı gösteri düzenledi Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına karşı gösteri düzenleyerek, Ezidi iç göçmenlerin evine dönmesinin önünü açacak anlaşmanın uygulanmaya konulması talebini yineledi.