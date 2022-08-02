Türkiye Gazetesi

Endonezya'ya bağlı bir ada olan Bali'den Avustralya'ya giden bir yolcu, hiç beklenmedik bir cezayla karşı karşıya kaldı. Havalimanı görevlileri, yolcunun sırt çantasına gizlenmiş iki hamburger ve bir jambonlu kruvasan buldu. Yolcu, yaklaşık 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Açıklama yapan yetkililer, biyogüvenlik dedektör köpeği Zinta'nın Darwin Havalimanı'ndaki yumurta ve et kaçakçılığını koklayarak tespit ettiğini ve yolcunun da bu şekilde cezaya çarptırdığını söyledi. Avustralya Tarım Bakanı Murray Watt, "Bu, yolcunun sahip olduğu en pahalı McDonalds​ yemeği olacak" dedi.

TÜM ET İTHALATLARI TARAMADAN GEÇİYOR

Bali'de yayılan bir hastalık nedeniyle yetkililer, gümrük kapılarında daha sıkı biyogüvenlik kuralları getirdi. Yetkililer şu anda yüksek alarmda ve bu ülkeden yapılan tüm et ithalatı taramadan geçiyor.

Hastalığın insanlarda herhangi bir risk oluşturmadığı biliniyor ancak hayvanlar için 'ciddi ve oldukça bulaşıcı bir viral hastalık' olarak tanımlanıyor. Hastalığın hayvanlar ile et ve süt ürünlerinin yanı sıra, hasta hayvana temas eden giysi, ayakkabı ve çantayla da taşınabildiği ifade edildi.

Buzdolabında 5 yıl kalan hamburger bozulmadı ABD'de bir kadın, 5 yıldır dolabında duran hamburgerini ilk aldığı günle hemen hemen aynı ve bozulmamış bir şekilde buldu.