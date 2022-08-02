Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, olası Tayvan ziyaretine yönelik Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaretini değerlendirerek, "Tabi ki burada Çin ile kesinlikle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu soruna karşı tavrı anlaşılır ve kesinlikle haklı. ABD bu hassasiyete saygı duymak yerine maalesef tercih yapıyor. Böyle bir yüzleşme iyiye alamet değil. Buradan sadece pişmanlık çıkar. Pelosi'nin şu an kesin olarak oraya ulaşacağını söyleyemeyiz. Ancak olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir ve bölgede gerilimin artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yapacağı görüşmeye dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Karadeniz limanlarından tahıl çıkışlarıyla ilgili detayları konuşacağını aktararak, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi.

Tayvan’da Çin alarmı: Pekin ABD’yi uyarmıştı, bölgede askeri tatbikatlar başladı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti krize neden oldu. ABD’yi tehdit eden Çin, bu ziyaretin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. ABD, Asya ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Tayvan’ı programa eklememişti öte yandan CNN’nin Tayvan ziyaretinin gerçekleştirileceğini iddia etti. Bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Çin Tayvan sınırında askeri tatbikatlar yapmaya başladı. Tayvan ise akseri tedbirleri arttırdı.