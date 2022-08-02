Türkiye Gazetesi

‘Tizi’ takma adıyla tanınan Çinli vloggerın büyük beyaz köpekbalığını kızartıp yemesini gösteren video sosyal medyada viral oldu. Geçtiğimiz ay paylaşılan videoda Tizi, büyük beyaz köpekbalığının yanına uzanarak hayvanın boyunun 2 metre olduğunu gösteriyordu. Videonun devamında ise Tizi, mangalda pişen köpekbalığının etini tadarak, “Kötü görünebilir ancak eti gerçekten çok yumuşak” diyor.

Köpekbalığını yediği anların görüntüsünü sosyal medya profilinden paylaştı

Video yayından kaldırıldığı için görünmüyor ancak köpekbalığının marine edildikten sonra baharatlı suyla pişirildiği gösteriliyordu. Bununla birlikte, Çin polisi söz konusu köpekbalığı türünün avlanmasının ve tüketilmesinin yasak olduğunu belirterek vloggera soruşturma açtı. Ancak Tizi, köpekbalığını 'yasal yollarla' elde ettiği konusunda ısrar ediyor ve bu nedenle yediğini söylüyor. Çinli araştırmacılar bunun 'gerçeklerle tutarsız' olduğunu belirtti.

BÜYÜK BEYAZ KÖPEKBALIĞI ‘SAVUNMASIZ’ TÜR

Büyük beyaz köpekbalıkları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından ‘savunmasız tür’ olarak tanımlanıyor. Savunmasız türleri ise nesli tükenmekte olan türler takip etmekte. Okyanusların en önemli yırtıcılarından olan köpekbalıkları son 50 yıldır balıkçılık endüstrisi tarafından tehdit altında.

Çin'de büyük beyaz köpekbalığı bulundurmanın cezası 5 ila 10 yıl hapis cezasıdır. Bu arada, polisin soruşturmasının yanı sıra sosyal medyadaki kullanıcılar da Tizi’yi eleştiri yağmuruna tuttu. Bir kullanıcı, “Bir internet fenomeninin güpegündüz milyonlarca insanın önünde korunan bir hayvanı yiyebilmesi hayret verici” dedi. Bir başkası ise “Bu kültürsüz ilgi tacirleri, gözleri cezbetmek için çok alçalacaklar!" şeklinde yorum yaptı.

8 milyona yakın takipçisi bulunan Tizi'nin ceza alıp almayacağı henüz belli değil.

Turizm merkezinde köpekbalığı saldırısı: Kıyı şeridi tamamen kapatıldı! Mısır’ın Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan bir kadın hayatını kaybetmişti. Kapatılan sahil şeridinde bugün bir kadın cesedi daha bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer bölgenin 3 gün boyunca kapatılarak dalış, yüzme, uçurtma gibi tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını acırdı.

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