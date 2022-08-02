Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turuna çıktı. Bu ziyarete ilişkin, yanıtı en çok merak edilen konu ise Pelosi'nin Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği. Nancy Pelosi'yi taşıdığı belirtilen uçak şu sıralarda Filipinler'in güneyinde seyrediyor. Uçakların anlık konumunu gösteren "flightradar" internet sitesinde, 300 binden fazla kişi Pelosi'nin uçağını takip ediyor.

ABD’NİN TAYVAN ZİYARETİ

Resmi açıklamaya göre Pelosi'nin ziyaret programında Tayvan yok. Ancak Amerikan yayın kuruluşu CNN'in Tayvanlı ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Pelosi, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a geçecek; hatta adada bir gece kalacak. İddia resmi kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

“AÇIKÇA ATEŞLE OYNUYORLAR”

Çin olası ziyarete tepkili. Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor" dedi. Wang, "Bu ABD'li politikacıların sonu iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN TAYVAN ZİYARETİ DEĞERLENDİRMESİ

Konuyla ilgili Rusya'dan da bir değerlendirme var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ülkesinin tek Çin prensibini desteklediğini ve Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıktığını söyledi. Zaharova, Pelosi'nin olası ziyaretini de provokasyon olarak nitelendirdi.

'Rusya, ekonomisini altın yağmalayarak ayakta tutuyor' iddiası! Altın dolu uçaklar havalandı... Ukrayna topraklarında işgal girişimini 24 Şubat'tan bu yana sürdüren Rusya'nın, Sudan'dan altın kaçırdığı iddia edildi. ABD medyası, operasyonun başında Rus oligark Yevgeni Prigozin'in olduğunu ve altınları yağmalamada paralı asker grubu 'Wagner'in kullanıldığını belirtti.