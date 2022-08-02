Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’de ailesi ile saklandığı evde öldürüldüğünü açıkladı. Biden, Zevahiri’ye yönelik operasyonun pazar günü onayının alınarak yapıldığını belirtti. ABD’nin istihbarat birimi CIA’in 6 ay önce El Zevahiri’nin yerini tespit ettiğini ve evinin balkonunda bulunduğu sırada insansız hava aracından fırlatılan füzeyle vurulduğu açıklandı.

ALTI BIÇAKLI NİNJA FÜZESİ

ABD’de yaşayan gazeteci Mehmet Sümer, TGRT Haber’de yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk olarak Zevahiri’nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarına değindi. Operasyonun ABD basınına yansımalarından bahseden Sümer, Zevahiri'nin altı bıçaklı ninja füzesi olarak adlandırılan R9X Hellfire ile vurulduğunun iddia edildiğini söyledi.

Biden, operasyonda sivil can kaybı gerçekleşmediğini belirtirken, ABD Merkez Komutanlığı’ndan operasyonda kullanılan silah hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Askeri uzmanlar, patlayıcı yerine açılan kılıçlarla hedefi öldüren ‘Hellfire R9X’ (Ninja füzesi) silahının kullanıldığını düşünüyor. ABD ordusunun kaç adet R9X füzesine sahip olduğu bilinmiyor. Bu silahın nokta atışı operasyonlarda, çevredeki sivillerin zarar görmemesi için geliştirildiği açıklanıyor.

ABD, El Zevahiri’nin yakalanması için 25 milyon dolarlık ödül koymuştu. El Kaide örgütünün 11 Eylül 2001’de ABD’de dört kollu olarak gerçekleştirdiği saldırının da planlayıcıları arasında gösteriliyordu. Zevahiri, Usame Bin Ladin'in 2011 yılında ABD tarafından öldürülmesinin ardından El Kaide’nin lideri oldu.

ABD, El Kaide'yle bağlantılı örgüt elebaşını hava saldırısında hedef aldı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni bir açıklama ile gündeme geldi. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, El Kaide ile bağlantılı bir örgütün elebaşı hava saldırısıyla hedef alındı.

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında listeyi genişletti ve bir grup ile üç kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.