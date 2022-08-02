Türkiye Gazetesi

ABD-Çin arasındaki yüksek gerilim artmaya devam ediyor. Sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti. Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin edilirken, , Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Bu gelişmelerin akabinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indiği öğrenildi.

SEKİZ F-15, BEŞ TANKER UÇAK PELOSİ VE BERABERİNDEKİLERE EŞLİK ETTİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi, Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Ada'ya yaklaşırken, ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.

Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.

Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.

TEHDİT MAİLLERİ SIRALANDI

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi’nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.

Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali’’ olarak değerlendiriyor.

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

Çin-Tayvan arasında gerilim tırmanıyor: Pelosi’nin uçağına adım adım takip ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyareti kapsamında Tayvan’ı ziyaret edeceği konuşulurken Çin ve Rusya’dan açıklamalar peş peşe geldi. Bölgede tansiyon yükselirken Pelosi’nin uçağı adım adım takip ediliyor.

Çin-ABD geriliminde sular durulmuyor: Beyaz Saray'dan Pelosi açıklaması ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Meclis Başkanı’nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var” dedi.

Çin'den Pelosi'nin ziyaretine ilişkin açıklama: Yakından izliyoruz Çin-Tayvan arasındaki gerilim ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edeceği haberi ile kopma noktasına gelmiş, Çin, Pelosi'yi açık açık tehdit etmişti. ABD'den yapılan son açıklamada ziyaretin ertelendiği belirtilirken, bugün ziyaretin gerçekleşeceği iddiaları yeniden gündeme geldi. Çin ise egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a da olası bir ziyareti içereceği iddia edilen gezi programını "yakından izlediğini" duyurdu.