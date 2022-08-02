Türkiye Gazetesi

ABD ve Çin arasıdaki gerilimin tırmanmasına sebep olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti resmen gerçekleşti. Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanına indi. Uçaktan sorunsuz bir şekilde inen Pelosi, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. İşte Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden ilk mesajlar...

"ORTAK ÇIKARLARIMIZI DESTEKLİYOR"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'a indikten sonra sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"Tayvan ziyaretimiz, Amerika'nın Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığını onurlandırmaktadır. Tayvan ile yaptığımız görüşmeler, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit ediyor ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekliyor.

"ZİYARET ABD POLİTİKASI İLE ÇELİŞMİYOR"

Dünyanı otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Amerika'nın 23 milyon nüfusu bulunan Tayvan'la dayanışması bugün her zamankinden daha önemli. Tayvan'a kongre delegasyon ziyaretimiz 1979 tarihli Tayvan’la ilişkiler anlaşmasının rehberlik ettiği uzun süreli ABD politikası ile çelişmiyor."

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Pelosi'nin ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ziyaretin Çin'in egemenliğini ihlal etmesi kesinlikle söz konusu değil" ifadelerine yer verildi.

Çin savaş uçakları havalandı, ABD 4 savaş gemisi yolladı: Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Bu gelişmenin öncesinde Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktığı bilgisi verildi.

Çin-Tayvan arasında gerilim tırmanıyor: Pelosi’nin uçağına adım adım takip ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyareti kapsamında Tayvan’ı ziyaret edeceği konuşulurken Çin ve Rusya’dan açıklamalar peş peşe geldi. Bölgede tansiyon yükselirken Pelosi’nin uçağı adım adım takip ediliyor.

Çin-ABD geriliminde sular durulmuyor: Beyaz Saray'dan Pelosi açıklaması ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Meclis Başkanı’nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var” dedi.