Türkiye Gazetesi

Çin ve ABD arasındaki gerilimin tırmanmasına sebep olan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyetin Tayvan ziyareti, söz konusu ülkede memnuniyetle karşılandı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın Pelosi’nin ziyaretinden memnun olduğu, ABD ve Tayvan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancın altı çizildi.

25 YIL ÖNCEKİ ZİYARETİNE VURGU YAPILDI

Pelosi’nin tüm platformlarda sürekli olarak Tayvan’a destek vermesinin önemi vurgulanan açıklamada, Pelosi’ye teşekkür edildi.

ABD ve Tayvan’ın birbirlerine uluslararası ortaklıkta fayda sağlayacak işbirlikleri için çalışmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, 25 yıl önce Tayvan’a ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich’in ardından Nancy Pelosi’nin yaptığı bu ziyaretin iki taraf içinde büyük bir adım olduğu belirtildi.

Pelosi’nin 22 sene önce ABD Temsilciler Meclisinde Sözcüsü olduğu dönemde de Tayvan’a ziyarette bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pelosi’nin her zaman Tayvan’ı destekleyen açıklamaları sarsılmaz birliktelik olarak nitelendirildi.

Pelosi ve beraberindeki heyet Tayvan’a indikten kısa bir süre sonra konaklayacakları otele geçerken, Pelosi’nin yarın yerel saatle 11.00’de Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile görüşmesi bekleniyor.

ÇİN'İN TAYVAN ÇEVRESİNDEKİ TATBİKATI SÜRÜYOR

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı. Tatbikatların 7 Ağustos’ta Pekin saati ile 12.00’de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı açıklandı.

Çin'den ABD'ye Pelosi tepkisi: Barış ve istikrarı baltalıyor Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu ziyaretin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını belirtti.

Pelosi Tayvan'a indi, dünya diken üstünde... Ayağının tozuyla ilk açıklama Dünyanın endişe ile beklediği Pelosi ziyareti gerçekleşti. Tayvan'a inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla, söz konusu ziyaretinin ABD politikası ile çelişmediğini belirtti.

Çin savaş uçakları havalandı, ABD 4 savaş gemisi yolladı: Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Bu gelişmenin öncesinde Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktığı bilgisi verildi.

Çin-Tayvan arasında gerilim tırmanıyor: Pelosi’nin uçağına adım adım takip ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyareti kapsamında Tayvan’ı ziyaret edeceği konuşulurken Çin ve Rusya’dan açıklamalar peş peşe geldi. Bölgede tansiyon yükselirken Pelosi’nin uçağı adım adım takip ediliyor.