Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan'a ziyareti nedeniyle ABD-Çin arasında başlayan gerilime dair Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ 'PROVOKASYON'

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti provokasyon olarak nitelendirilerek, "2 Ağustos'ta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etti. Ziyaretini, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kapsamlı bir şekilde kuşatma yönündeki agresif çizgisinin ruhunda açık bir provokasyon olarak görüyoruz. Tayvan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin'in iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Çin tarafı, Tayvan konusunda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir" denildi.

"TAYVAN ÇİN'İN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Çin'i temsil eden hükümetin Pekin'de bulunduğunun altı çizilen açıklamada, "Rusya'nın ilkeli duruşu değişmiyor. Biz sadece bir Çin olduğu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğu ve Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğiyle hareket ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"RUS TARAFI ‘TEK ÇİN’ İLKESİNE BAĞLILIĞINI BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ"

Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği zirvede ilan edilen ortak mutabakata göre Rusya'nın Çin'in toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir kararı ilan ettiği de hatırlatılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Uluslararası İlişkilerin Yeni Bir Çağa Girmesi ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Konulu Pekin Ortak Bildirisi'nde, Rus tarafı ‘Tek Çin’ ilkesine bağlılığını bir kez daha teyit etti ve adanın herhangi bir biçimde bağımsızlığına karşı çıktı. Washington'u, bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği baltalayan eylemlerden kaçınmaya ve artık Amerikan hegemonyasına yer olmayan yeni jeopolitik gerçekliği tanımaya çağırıyoruz" dedi.

Tayvan, Pelosi ziyaretinden memnun: 'Sarsılmaz birliktelik' Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın Pelosi’nin ziyaretinden memnun olduğu, ABD ve Tayvan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancın altı çizildi.

Çin'den ABD'ye Pelosi tepkisi: Barış ve istikrarı baltalıyor Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu ziyaretin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını belirtti.

Pelosi Tayvan'a indi, dünya diken üstünde... Ayağının tozuyla ilk açıklama Dünyanın endişe ile beklediği Pelosi ziyareti gerçekleşti. Tayvan'a inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla, söz konusu ziyaretinin ABD politikası ile çelişmediğini belirtti.

Çin-Tayvan arasında gerilim tırmanıyor: Pelosi’nin uçağına adım adım takip ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyareti kapsamında Tayvan’ı ziyaret edeceği konuşulurken Çin ve Rusya’dan açıklamalar peş peşe geldi. Bölgede tansiyon yükselirken Pelosi’nin uçağı adım adım takip ediliyor.