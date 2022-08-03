Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD Başkan Joe Biden, dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan ve 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olduğundan şüphelenilen el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’nin öldürdüğünü açıkladı. “Adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok” diyen Biden, Zevahiri’nin öldürmesinin 11 Eylül 2001 saldırılarında öldürülenlerin ailelerinin acılarının hafiflemesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi. Üst düzey bir ABD yetkilisi, 31 Temmuz’da iki Hellfire füzesi ile hedef alınan Zevahiri’nin, Kabil’deki bir evin balkonunda vurulduğunu söyledi. Yetkili “Güvenli evden çıktığını hiç bilmiyoruz. Zevahiri’yi defalarca balkonda teşhis ettikten sonra operasyon düzenlendi” dedi. Aynı yetkili, Biden’ın Covid-19 karantinasındayken 25 Temmuz’da operasyon için yeşil ışık yaktığını söyledi. Zevahiri’nin öldürmesi haberi, ABD birliklerinin Afganistan’dan nihai olarak çekilmesinin birinci yıl dönümünden bir ay önce geldi. Son yirmi yılda Batılı güçlerle savaşan Taliban ile ABD arasında yapılan 2020 Doha anlaşması uyarınca Taliban, Afganistan’ı radikal örgütlerin üs olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı, ancak uzmanlar grubun el-Kaide ile bağlarını asla koparmadığına inanıyor.

TALİBAN’DAN TEPKİ

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid saldırıyı, Doha Anlaşması’nın açık bir ihlali olarak değerlendirdiklerini söyledi. 71 yaşındaki Mısırlı göz doktoru Zevahiri, ABD’nin Usame bin Ladin’i öldürmesinden 11 yıl sonra grubun sembolü olmuştu.

ABD operasyonunda dikkat çeken ayrıntı: El Kaide lideri Zevahiri altı bıçaklı Ninja füzesiyle vuruldu 11 Eylül saldırısının planlayıcılarından El Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin ABD tarafından öldürülmesi dünyanın gündeminde. ABD Başkanı Joe Biden, Zevahiri’nin balkonda bulunduğu sırada öldürüldüğünü açıklamıştı. Yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

ABD, El Kaide'yle bağlantılı örgüt elebaşını hava saldırısında hedef aldı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni bir açıklama ile gündeme geldi. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, El Kaide ile bağlantılı bir örgütün elebaşı hava saldırısıyla hedef alındı.