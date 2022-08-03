Türkiye Gazetesi

Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyarete yönelik tepkileri devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi kınma mesajı paylaşarak, ABD’nin Çin’in egemenliğine müdahale ettiğini belirten açıklamada bulundu.

Bakan Wang, Pelosi’nin ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin ihlali ve Çin’in egemenliğinin kötü niyetli ihlali olduğunu vurguladı. Ziyaretin "açıkça siyasi provokasyon" olduğunu savunan Wang, ziyaretin Çin halkında öfkeye de yol açtığını kaydederek, "Bu, bazı ABD’li politikacıların Çin-ABD ilişkilerinde sorun çıkaran ve ABD’nin Tayvan Boğazı’nda barış ve bölgesel istikrarın ’en büyük yok edicisi’ haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN WASHİNGTON’A MESAJ

Washington yönetimine mesaj gönderen Wang, "ABD, Çin’in yeniden birleşme sürecine müdahale etme, Çin’in gelişimini sabote etme, jeopolitik durumu manipüle etme ve doğru ile yanlışı karıştırma fantezisinden vazgeçmeli" diyerek Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu ve yeniden birleşmenin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olan tarihsel bir sonuç olduğunu kaydetti.

Wang, "Tayvan’ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere veya dış güçlerin müdahalesine asla izin vermeyeceğiz" dedi. ABD’nin Tayvan’ın bağımsızlığını ne şekilde desteklediğinin önemli olmadığını söyleyen Wang, "ABD, Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçleri ne kadar desteklerse desteklesin, çabası başarısız olacak ve geriye diğer ülkelerin içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğine dair yalnızca daha kötü kayıtlar bırakacak" ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN İTHALATI DURDURMA KARARI

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada ise Tayvani'dan turunçgil ve iki tür balığın bugünden itibaren ithalatının durdurulduğu bildirildi. Greyfurt, limon ve portakal dahil olmak üzere turunçgillerin yanı sıra kılkuyruk balığı ve dondurulmuş istavritin ana karaya girişinin ilgili düzenlemelere uygun olarak askıya alındığı ve ilgili işletmelerin bilgilendirileceği aktarıldı.

Pekin yönetiminin söz konusu ithalat hamlesi, Pelosi'nin ziyaretine karşı Tayvan'a "ekonomik yaptırım" olarak yorumlandı.

ÇİN ABD ARASINDA YAPTIRIM KARARI

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Pekin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "adaya bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.

ABD ile Çin arasında Tayvan savaşı: Tayvan neden önemli? ABD-Tayvan-Çin üçgeninde gerilim Pelosi’nin uçağının Tayvan’a inmesiyle zirveye çıktı. Ekonomik ve stratejik öneme sahip olan Tayvan’ın ABD ile iş birliğine girmesi Tek Çin politikasını benimseyen Pekin’i rahatsız etti. Bölgede gerilim had safhada. Peki “Tayvan neden önemli?”, “ABD neden Tayvan’da?”

Tayvan liderinden Pelosi'ye şeref madalyası: Çin’den kınama Çin’in tüm tehdidine rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin uçağı dün Tayvan’a indi. Pekin Tayvan ziyaretine tepki olarak savaş uçaklarını bölgeye gönderdi. Tayvan lideri ise Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını taktı. Pelosi, gezinin 3 temel direğinin güvenlik, ekonomi ve demokratik yönetim olduğunu vurguladı.

Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Tayvan, Pelosi ziyaretinden memnun: 'Sarsılmaz birliktelik' Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın Pelosi’nin ziyaretinden memnun olduğu, ABD ve Tayvan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancın altı çizildi.

Pelosi Tayvan'a indi, dünya diken üstünde... Ayağının tozuyla ilk açıklama Dünyanın endişe ile beklediği Pelosi ziyareti gerçekleşti. Tayvan'a inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla, söz konusu ziyaretinin ABD politikası ile çelişmediğini belirtti.