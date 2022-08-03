Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sona erdi. Pelosi'nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyareti bölgedeki gerilimi artırdı. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

ÇİN'DEN ABD'YE KINAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Çin’den Tayvan’a yaptırım kararı: Turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti sonrası Çin’den kınama mesajı geldi. Çin ayrıca Tayvan’a karşı ekonomik yaptırım kararı alarak adadan narenciye ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.