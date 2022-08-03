Türkiye Gazetesi

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde dolar milyoneri avcı Lawrence Rudolph (67), 6 sene önce karısı Bianca Rudolph’u Zambia’da safaride öldürmekten suçlu bulundu. Rudolph, 11 Ekim 2016’da karısının pompalı tüfeği hazırlarken silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve kurşunların göğsüne isabet ettiğini ifade etmişti.

5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALDI

Avcı, karısının kaza sonucu öldüğünü belirterek onun hayat sigortasından 5 milyon dolara yakın tazminat almıştı. Olaydan seneler sonra Rudolph, bir tartışma sırasında yeni partneri Lori Milliron’a “Kahrolası karımı senin yüzünden öldürdüm” diye ağzından kaçırmıştı. Denver’deki mahkeme, üç hafta süren yargılama sonunda adamı cinayet ve posta dolandırıcılığından suçlu buldu. Rudolph, müebbet hapis ya da idama çarptırılabilir.

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