Türkiye Gazetesi

Hafta sonu Meksika’da bir ağacın tepesine düşen metal küre bölgede hareketlenmeye neden oldu. Ülkenin güneyindeki 600 bin nüfuslu Veracruz'daki Lomas del Río Medio semtine düşen metal küreyi bölge sakinleri aramaya koyuldu. Ancak uzmanlar radyoaktif olabileceğine yönelik uyarıda bulunuyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Meksika Donanması’nı küreyi incelemeye çağıran Meteorolog Isidro Cano Luna, kürenin gizli bir kod ve içinde ‘değerli bilgiler’e barındırabileceğini söyledi.

METAL KÜRE İNCELEMEYE ALINDI

Luna’nın Facebook’taki gönderisine göre metal küre akşam saat 10'da bir ağacın tepesine düştü. Sosyal medya paylaşımlarında Luna, “Çok sert bir plastikten veya çeşitli metallerden yapılmış gibi görünüyor. Bir anteni de var” dedi. Devamında ise uyarıda bulunarak, “Uzmanlar tarafından incelenene kadar ona dokunmayın veya yaklaşmayın. Radyoaktif olabilir” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bununla birlikte, cismin gökten düştüğünü ileri süren tanıklar, ses çıkardığını ancak ateş görmediklerini belirtti.

Meteorolog Isidro Cano Luna’nın metal cismin ne olduğuna dair bir tahmini var; hafta sonu Dünya atmosferine girerek büyük bir kısmı okyanusa düşen Çin roketinin parçası olabilir. Ancak diğer paylaşımlarında Luna, cismin donanma tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Kürenin dışında bir kod var ama açacak delik veya yarık yok. Bu kürelerin belirli bir zaman sonra kendi kendine açıldığı ve içerisindeki değerli bilgileri gösteren bir zamanlama mekanizması vardır” dedi.

Luna’nın açıklamasına göre metal küre yetkililer tarafından incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.

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