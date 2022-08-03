Türkiye Gazetesi

Pennsylvania'nın Upper Macungie Kasabası polis departmanından memurlar, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00 sularında bir ihbar aldı. Komşularından haber alamayın mahalle sakinleri polise başvurdu. Harekete geçen ekipler söz konusu evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Polis memurları 28 yaşındaki adamı banyo koridorunda, yerde tepkisiz bir şekilde yatarken buldu.

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM”

İhbara giden ekipte yer alan Teğmen Peter Nickischer gördüğü manzara karşısında şunları söyledi:

“19 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa böyle bir şey görüyorum. Adeta korku filminden bir sahne gibiydi. Kapıyı açınca yılanın bize baktığını fark ettik. Bu noktada ekipten arkadaşım bir saniye içinde bir karar vermek zorunda kaldı. Adam ile yılanın başı arasındaki mesafe nedeniyle sürüngeni etkisiz hale getiren bir el ateş edebildi. Yılan daha sonra adamın etrafındaki tutuşunu serbest bıraktı.”

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yılanın elinden kurtulan adamın ilk müdahalesi evde yapıldı. Adamın zehrin etkisiyle kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olay hakkında açıklama yapan komşuları ise yılanın adamı panik haliyle sokmuş olabileceğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Şehrin ortasında yılan paniği: Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı Kastamonu'da şehrin turistik bir deresinin etrafındaki korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı.

Tuttukları balığı kaparken yakalandı… Yılanın nefes kesen balık avı kamerada! Tunceli’de balık tutmaya giden iki arkadaş neye uğradıklarını şaşırdı. Tuttukları balığı 1 metre uzunluğundaki yılan tarafından çekildiğini gören arkadaşlar, şaşırıp kaldı. Yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.