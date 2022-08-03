Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü sonrası tüm dünyayı korku sardı.Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 4 Mayıs tarihinde Londra’da görülürken, üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen 30 ülkeye yayılarak küresel bir salgın haline geldi.

6 KITADA 70’TEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Maymun çiçeği virüsü Temmuz ayında ise 6 kıtada 70’den fazla ülkeye yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü 21 Temmuz itibarıyla maymun çiçeği salgınıyla alakalı ‘küresel acil durum’ ilan etti. Türkiye’de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde ortaya çıkarken, Türkiye’de görülen toplam vaka sayısının 5’e yükseldiği açıklandı. Dünya’da görülen toplam vaka sayısı ise 24 bin 381 olarak açıklanırken, çoğunlukta olan ülkeler; Almanya, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa olarak kayıtlara geçti.

50 BİNE YAKIN HABER MEDYADA YER ALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, maymun çiçeğinin medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, maymun çiçeği 49 bin 680 habere konu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki toplam vaka sayısının 5’e yükseldiğini açıklamasının ardından haber sayıları yükselişe geçti; son iki günde Türkiye basınına tam bin 890 haber yansıdı.

Maymun çiçeğinde son durum! Bakan Koca açıkladı: 5 vaka görüldü, 4 hasta iyileşti Bakan Koca Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e çıktığını açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda" dedi.

Avrupa'da korkulan oldu: Maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm Koronavirüs pandemisinin ardından patlayan maymun çiçeği vakalarında korkulan oldu. Afrika'da kaydedilen ilk ölümün ardından, Brezilya'dan da kayıp haberi gelmişti. Avrupa'da da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm vakalarının tırmanışa geçtiği İspanya'dan geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' rehberi: Nasıl bulaşır, belirtileri neler, kuluçka süresi kaç gün? Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeğini ‘küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı virüse ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde maymun çiçeği belirtileri, tanı ve tedavisi, virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı. Ayrıca rehberde virüslülerle temas halinde ne yapılması gerektiği konusunda da bilgiler yer aldı.