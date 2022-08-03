İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirildi. Bunun üzerine İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.
LAV VE DUMAN PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR
Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.
Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.
Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.
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