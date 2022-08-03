Türkiye Gazetesi

Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik, ABD'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti bilgisinin ortaya çıkmasının ardından iyice çıkmaza girdi. Bu gelişmelerin ardıdnan havalanan Çin savaş uçakları bu defa da Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası"na girdi. Alınan bilgiye göre; Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 27 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

PELOSI'NİN ÜLKEYE GİRİŞİNİN ARDINDAN DÜN DE 21 SAVAŞ UÇAĞI ADIZ'A GİRDİ

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 "J-11", 5 "J-16", 16 "SU-30" savaş uçağının hava savunma sahasının güneybatısı ile Tayvan Boğazı'nın ortasındaki bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uçuşların, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, tartışmalı ziyaretinin yapıldığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Bakanlık, dün de 21 Çin savaş uçağının ADIZ'a girdiğini bildirmişti.

'2020'DEN BERİ TESPİT EDİLEN EN ÇOK SAYIDA İHLAL BUGÜN YAPILDI'

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin'in geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Uçuşların sayısının ve sıklığının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündem olmasıyla 2022'nin başından itibaren azaldığı gözlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözlerinin ardından, 30 Mayıs'ta 30 savaş uçağı ADIZ'a girmişti.

PELOSI ZİYARETİ

Pelosi ve heyetini taşıyan uçak dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Çin’den Tayvan’a yaptırım kararı: Turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti sonrası Çin’den kınama mesajı geldi. Çin ayrıca Tayvan’a karşı ekonomik yaptırım kararı alarak adadan narenciye ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.

ABD ile Çin arasında Tayvan savaşı: Tayvan neden önemli? ABD-Tayvan-Çin üçgeninde gerilim Pelosi’nin uçağının Tayvan’a inmesiyle zirveye çıktı. Ekonomik ve stratejik öneme sahip olan Tayvan’ın ABD ile iş birliğine girmesi Tek Çin politikasını benimseyen Pekin’i rahatsız etti. Bölgede gerilim had safhada. Peki “Tayvan neden önemli?”, “ABD neden Tayvan’da?”

Tayvan liderinden Pelosi'ye şeref madalyası: Çin’den kınama Çin’in tüm tehdidine rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin uçağı dün Tayvan’a indi. Pekin Tayvan ziyaretine tepki olarak savaş uçaklarını bölgeye gönderdi. Tayvan lideri ise Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını taktı. Pelosi, gezinin 3 temel direğinin güvenlik, ekonomi ve demokratik yönetim olduğunu vurguladı.

ABD ve Çin arasında tehlikeli restleşme ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Çin’in tehditlerini umursamadı, Tayvan’ı ziyaret etti. İki ülke, havada ve denizde gövde gösterisi yaptı.

Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi'nin ziyareti 'provokasyon' ABD ve Çin arasında yaşanan tayvan geriliminde, Rusya Çin'e destek mesajı verdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a ziyaretini provokasyon olarak nitelendiren Rusya, "Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip" açıklamasında bulundu.

Çin'den ABD'ye Pelosi tepkisi: Barış ve istikrarı baltalıyor Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu ziyaretin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını belirtti.