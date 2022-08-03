Türkiye Gazetesi

Avustralya Uzay Ajansı (ASA) tarafından yapılan açıklamada, uzaydan düşen nesnenin SpaceX kapsülüne ait olduğu ifade edildi. ASA, benzer nesneler ile karşılaşanları SpaceX tarafından kurulan bir enkaz yardım hattıyla iletişime geçmesini istedi. Nesneleri incelemesi için çağrılan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi olan Dr. Brad Tucker, "Bütün bunları yakından görmek çok heyecan vericiydi, daha önce hiç bu şekilde düşen bir uzay çöpü görmemiştim" dedi.

DÜNYAYA DÖNEN SPACEX DRAGON ARACI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzay enkazlarının, Kasım 2020'de uzaya fırlatılan ve 9 Temmuz’da yeniden Dünya’ya dönen SpaceX Dragon uzay aracına ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nde astrofizik Profesörü Don Pollacco ise, uzay enkazının karaya çarpmasının çok nadir olduğunu aktararak, her gün uzaydan Dünya'nın atmosferine nesnelerin girdiğini ve büyük çoğunluğunun okyanuslara düştüğünü ifade etti. Pollacco, uzaydan düşen nesneler sonucu bir kişinin yaralanma ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğunu belirterek, "İnsanların korkmasına gerek yok, vurulma ihtimali inanılmaz derecede düşük" dedi.

Uzaydan düşen bir nesne ile bir kişinin vurulduğuna dair tek vaka, 1997'de ABD'nin Oklahoma kentinde bir uzay enkazı parçasının omzuna düşmesinden yara almadan kurtulan Lottie Williams olarak kayıtlara geçti.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nin geçtiğimiz temmuz ayında yayınlandığı araştırmada, önümüzdeki on yıl içinde bir veya daha fazla insanın uzay enkazı tarafından öldürülme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu ortaya koydu.

SpaceX'ten yeni görev: Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç tonluk kargo gönderildi Milyarder girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yeni bir görevi daha başarıyla başlattı. Şirket, uzay istasyonuna kargo gönderdi.

SpaceX'e şok! Dünyanın en büyük roketi patladı Birkaç haftadır Falcon 9 Roketi ile tarihî başarılara imza atan SpaceX, Super Heavy Booster 7 ile hüsrana uğradı.

Eleştirilere tahammül edemedi... Elon Musk, SpaceX çalışanlarını kovdu ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, Elon Musk kendisini eleştiren SpaceX çalışanlarını işten çıkardı. İlk olarak dün yayınlanan açık mektupta çalışanlar, patronları Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarından ötürü davranışını 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' olarak göstermişti. SpaceX'in bu eylemleri kınaması gerektiğini belirtmişlerdi.

NASA astronotları SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dört astronotu daha uzaya gönderdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmek üzere son hazırlıklarını tamamlayan Crew 4 ekibi, SpaceX şirketinin Falcon 9 Freedom roketi ve kapsülüyle havalandı.