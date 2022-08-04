Türkiye Gazetesi

Kısa süre önce Covid-19'a yakalanan ve iyileştiğinin açıklanmasının ardından yeniden testinin pozitif çıktığı duyurulan ABD Başkanı Joe Biden'ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın son testinin de pozitif çıktığını açıkladı.

"BAŞKAN KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan Covid-19’un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, “Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.

Biden’ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden’ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı ABD Başkanı Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı

Covid-19'a yakalanmıştı: Biden'in sağlık durumu belli oldu Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, koronavirüs semptomlarını neredeyse tamamen düzeldiği öğrenildi.

Covid-19’a yakalanan Biden'ın doktorundan açıklama Koranavirüse yakalan ve karantinaya giren ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Biden’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta Covid-19’a yakalanan Biden’ın sağlık durumu iyiye gittiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan Biden’: "Her şey yoluna girecek” ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, "İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.