Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez’de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurarak, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı. Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi.

“YER KALMADIĞI İÇİN ÇÖPLERİ BELEDİYE BİNASINA ATTIK”

Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.

Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi.

Güney Koreli aktivistten Kuzey Kore'ye balonlu eylem: 1 milyon broşür gönderdi Güney Kore’de bir aktivist, Kuzey Kore’de Kim Jong-u kızdıracak eylemde bulundu. Aktivist Kuzey Kore’ye balonla tam 1 milyon broşür gönderdi. Daha önce de benzer eylemde bulunan aktivist broşürlerin yanı sıra dünyadan haberler ve USB disklerini de paketlere koydu.

Böyle protesto görülmedi: 7 polis arı mağduru... Kovanını alan eyleme geldi Şili’de arıcıların protestosuna müdahale eden 7 polis, eylemcilerin getirdiği kovandaki arılar tarafından sokuldu.