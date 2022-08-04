Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda hükûmeti, bazı toplulukların daha yüksek bölgelere taşınması ihtimalini içeren "ilk iklim uyum planını" yayımladı.

İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, 200 sayfalık ve altı yıllık olduğu belirtilen ülkenin ilk iklim planına dair açıklamalarda bulundu. Shaw, sahil kenarında bulunan yaklaşık 70 bin evin denizlerin yükselme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret etti. Yeni Zelanda’nın iklim değişikliğine uyum sağlamada yavaş ilerlediğini kaydeden Shaw "Bir yerden başlamamız gerekiyordu" dedi.

UZMANLAR 'KURAKLIK' PROBLEMİNE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Plana uygun yapılacak düzenleme maliyetlerinin ev sahipleri, bankalar, yerel konseyler ve merkezi hükûmet tarafından karşılanacağı bildirildi. İklim Değişikliği Bakanı, bunun yanı sıra zorlukların hesaba katıldığını ve hükûmetin de destek olacağını kaydetti.

Bazı uzmanlar, ülkede sadece yükselen deniz sularını dikkate alan bir planın yanı sıra kuraklık problemiyle de ilgili plan yapılması gerektiği söylendi.

Yeni Zelanda'dan 'dumansız nesil' politikası: 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Yeni Zelanda hükûmeti, gelecek yıldan itibaren 'dumansız nesil' politikasını hayata geçirecek. Buna göre; 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak, sigara satan dükkân sayısı 500’e inecek. Ayrıca tütün ürünlerinden alınan vergiler de artırıldı.