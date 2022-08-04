Türkiye Gazetesi

İngiltere dev güveleri konuşuyor. Ülkede görülen canavar güvelerin fotoğrafları sosyal medyayı sallarken tedirginlik de oluşturdu. Kanat açıklığı 7,5 santimetreye kadar çıkan güvelerin fotoğrafları Reddit’te birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Bir kişi penceresinden bakarken güveyi fark ederek fotoğrafını çekti ve “Pencereme çarpan bir güve! Borç almaya geliyormuş gibi görünüyor” dedi.

Yorum yapan bir kişi, görüntüdeki böceği, kanat açıklığı 7,5 cm'ye kadar ulaşan ‘meşe güvesi’ olarak tanımladı.

Bir Reddit kullanıcısı ise "Işıkları kapatın ve saklanın. Umarım yeni bir odak noktası bulur" dedi.

(Fotoğraf: reddit.com)

Bir başka Reddit kullanıcısı tarafından çekilen görüntü de paylaşıldı. Görüntüdeki böceğin 10 santimetre kanat açıklığına sahip ‘şahin güvesi’ olduğu tespit edildi.

Ürpertici görüntüleri yakalayan başka bir kullanıcı “Avustralya'da olsaydınız, gözlerinize zehir tükürür ve sizi kalıcı olarak kör ederdi” şeklinde yorum yaptı.

GÜVE İNSANA ZARAR VERİR Mİ?

Birçok farklı ortamda hayatta kalabilen güvelerin neredeyse 150 bin farklı çeşidi bulunuyor. Bu rakama rağmen oldukça az çeşidi insanlara zarar verebilir. Calyptra cinsi güveler insan tenini ısırabilir fakat bu güveler, evlerde değil de daha çok doğal alanlarında yaşar. Çoğu ısırma vakası, ciddi sonuçlar doğurmaz, bu nedenle sağlık birimlerine de rapor edilmez.

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