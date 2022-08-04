Türkiye Gazetesi

İngiltere’de üç çocuk annesi Natalie Westgate, dev süpermarket zinciri Tesco’nun Batı Londra’nın Osterley bölgesindeki mağazasında şoke edici bir görüntüyle karşılaştı. Bir markanın cilt bakım ürününün açık tenliler için olanları raflarda serbestçe satılırken üzerinde siyahi insan fotoğrafı bulunan koyu tenlilere yönelik ürünler güvenlik kutusu içine konulmuştu. Natalie, “Bu, ırkçılığın yanı sıra son derece tiksindirici bir tavır” dedi. Market yöneticilerinin güvenlik endişelerini anladığını belirten Natalie, “Tüm ürünleri değil, sadece siyahilere yönelik olanları muhafaza altına almak ne derece doğru?” diye sordu.

SİYAHİLERE YÖNELİK IRKÇI TUTUM

Tesco tepkiler üzerine özür diledi. Firma sözcüsü, markette insan hatasından kaynaklanan bu durumun tekrarlanmaması için tedbir alacaklarını ifade etti. Geçen sene de ABD’de dünya çapında şubeleri olan Amerikan perakende mağazalar zinciri Walmart’ta benzer bir skandal meydana gelmişti. Bir müşteri, Kentucky’deki Walmart mağazasında bir makyaj malzemesinin yine sadece siyahilere yönelik olanlarına güvenlik kilidi takıldığını görmüş, skandalı bir video ile TikTok’ta yayımlamıştı.