Türkiye Gazetesi

Şili’de Atacama çölünde dev bir çukur oluştu. Tenis kortu büyüklüğündeki çukura neyin yol açtığı bilinmiyor. Olay yerine hemen bilim adamları gönderildi. 25 metre genişlikteki çukurun derinliğinin de 200 metre civarında olduğu sanılıyor. Çukurun etrafında 100 metrelik mesafede bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Çukurun yakınlarında bir bakır madeni var.

Madeni işleten Kanadalı Lundin Mining firması “Çukurun, personel, ekipman veya altyapı üzerinde hiçbir etkisi görülmedi” açıklamasını yaptı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Firma, yine de tedbir mahiyetinde madencilik faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiklerini bildirdi. Şili'nin başkenti Santiago'nun 665 km kuzeyinde bulunan çukurun suyla dolduğu kaydedildi.

EN YAKIN EV 600 METRE MESAFEDE

Firma, çukura en yakın evin 600 metre mesafede bulunduğunu, en yakın yerleşim yerinin de 1 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi Sernageomin'deki uzmanlar, zemin katmanının çökmesine neyin yol açtığını tespit etmek için çalışıyor.

Prens Selman'ın çılgın projesi belli oldu: Çöle yatay gökdelen! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yeni projesi belli oldu. Sınırları zorlayan Selman, çöl şehri Neom'a 120 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 500 metre yüksekliğinde çöl gökdeleni inşa edecek.

Çölleşmiş araziler tarım için kullanılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yağışın az olduğu, kurak ve yarı kurak alanlarda ağaç dikim başarısını artırmak, az maliyetle tarım yapılmasını kolaylaştırmak için Ekobox Bitki Destek Ünitesi Projesi’ni hayata geçirdi.

Çöl tozu ne zaman bitecek? Toz bulutu İstanbul’a gelecek mi? 4 Haziran 2022 hava durumu Suriye üzerinden gelen çöl tozu Adana, Gaziantep, Mardin ve Kahramanmaraş gibi birçok ilimizde etkisini hissettirdi. Vatandaşlar, ‘Çöl tozu devam edecek mi?’, ‘Çöl tozu ne zaman bitecek?’ diye merak ederken Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji çöl tozunun etkisini sürdüreceğini bildirdi. Peki ‘Çöl tozu ne kadar sürecek?’ Çöl tozu nerelerde etkili olacak? Toz bulutu İstanbul’a gelecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 4 Haziran Cumartesi günü hava durumu…