Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 23 Temmuz’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de maymun çiçeği vakalarının 6 bin 600’ü aşmasının ardından virüs nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edeceği öne sürüldü.

SALGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

ABD basının Biden yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, yetkililerin ilan edilecek acil durum ile daha fazla aşı ve test sayesinde salgını kontrol edebileceklerini umdukları aktarılarak, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra'nın söz konusu acil durum planını öğleden sonra yetkililerle ele almasının beklendiği belirtildi.

3 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Şu ana kadar ABD’de New York, California ve Illinois eyaletleri maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etmiş durumda.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, bu yıl dünya çapında en az 26 bin 200 maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD’de maymun çiçeği tespit edilen vakaların ortalama yaşın 35 olduğu ifade edilerek, şu ana kadar ABD’de 5 çocukta virüsün tespit edildiği aktarıldı.

Maymun çiçeği yayılıyor: 6 kıtada görüldü! İşte vaka sayısında son durum… Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü yayılmayı hızla sürdürürken toplam vaka sayısı 24 bin 381 olarak kaydedildi. Türkiye’de ise şu ana kadar toplam 5 vakaya rastlandı.

Maymun çiçeğinde son durum! Bakan Koca açıkladı: 5 vaka görüldü, 4 hasta iyileşti Bakan Koca Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e çıktığını açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda" dedi.

Gana’da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti Maymun çiçeğinde ölüm sayısı artıyor. Gana'da, maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.