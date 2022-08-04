Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sular, Ermeni çetelerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasıyla yeniden ısındı. Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan'ın operasyon başlatmasıyla ipler gerildi. New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaşananlara ilişkin BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in iki tarafın sorunlarını çözmek için en doğru yolun diyalog olduğuna inandığını söyledi.

BM'DEN DİYALOG VE İTDAL ÇAĞRISI

Dujarric, Genel Sekreter'in, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Karabağ bölgesi ve çevresindeki son gerginliği endişeyle takip ettiğini söyleyebileceğini dile getirdi.

Sözcü, "Genel Sekreter, iki tarafı itidalli olmaya ve aralarındaki çözülmemiş tüm sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ bölgesinde yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon başlatıldığını duyurmuş, Rus unsurlarının geçici kontrolü altındaki bölgelerde yasa dışı Ermeni güçlerinin terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycan ordusuna mensup bir askerin şehit olduğu belirtilmişti.

27 Eylül 2020'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırının ardından Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatmıştı.

44 gün süren şiddetli çatışmalardan sonra Rusya, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasına vardığını ve Bakü'nün işgal altındaki illerin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyurmuştu.

Ermenistan'a 'intikam' operasyonu! Azerbaycan şehidinin kanını yerde bırakmadı Karabağ'da 30 yıllık Ermeni işgalini bitiren savaşın ardından bölge geneli artan Ermeni tahrikleri Azerbaycan ordusunu harekete geçirdi. Laçin hattında Anar Kazımov isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu son taciz bardağı taşıran damla oldu ve bölge genelinde "Kısas" ismi verilen kapsamlı harekât başladı.

Ermenistan ateşkesi bozdu Rusya ‘Azerbaycan’ suçlu dedi: Mutabakat masasında derin çatlak Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olması üzerine başlatılan "İntikam" operasyonu, Rusya'yı rahatsız etti. Ermenistan kışkırtmalarını görmezden gelen Rus merciileri, "Azerbaycan tarafı ateşkesi bozdu" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'dan 'intikam' operasyonu: Ermeni silahlı grupları ateş altında Azerbaycan, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarına karşı “intikam” operasyonu düzenledi.