Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da kum fırtınası yaşandı. Şiddetli fırtına görüş mesafesini düşürürken, yetkililerden solunum problemi olan vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde uyarı geldi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yer alan Al-Sulay bölgesini vuran kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı. Görüşün önemli derece düştüğü bölgede, trafikte aksamalar meydana geldi.

Sivil Savunma Kuvvetleri, vatandaşları güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulunurken, sürücülerin yavaş sürmelerini, her zaman farlarını açık tutmalarını istedi. Solunum rahatsızlığı olan kişilere de mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Irak'ta 'kum fırtınası' tatili Irak'ta şiddetl, kum fırtınası nedeniyle hayat felç olurken, yarın resmi tatil ilan edildi. Ülke havalimanlarındaki uçuşlar da askıya alındı.

Irak'ta yoğun kum fırtınası: Eğitime ara verildi, uçuşlar askıya alındı Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.

Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı Suudi Arabistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Avustralya'da dev kum fırtınası oluştu Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana gelen kum fırtınası korkuttu. Fırtına, kameralara yansıdı.

Konya’da kuvvetli rüzgar: Kum fırtınası nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı Konya'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar nedeniyle ilçe ve çevre yollarda kum fırtınası yaşandı. Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.