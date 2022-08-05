Türkiye Gazetesi

Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı, ülkede geceyi adeta gündüze çevirdi. Göktaşının parçalarının Sao Paulo’da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais’te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği düşünülüyor.

GÖKTAŞININ DÜŞTÜĞÜ YER HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü. Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi. Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo’da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais’te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Mars’tan gelen ‘Siyah Güzellik’ isimli göktaşının gizemi çözüldü 2011 yılında Sahra Çölü’nde bulunan ve ‘Siyah Güzellik’ adı verilen göktaşı hakkında yeni bilgiler elde edildi. Bilim insanları, göktaşının Mars’ın hangi bölgesinden düştüğünü buldu.

Uzay Komutanlığı gizli belgeleri yayınladı: Dünya'ya ilk kez yıldızlararası bir göktaşı düştü! ABD Uzay Komutanlığı (USSC), Ocak 2014'te Dünya'ya çarpan bir meteorun (göktaşı) başka bir güneş sisteminden geldiğini ve bu nedenle Dünya’ya çarpan ilk yıldızlararası cisim olduğunu doğruladı.

Göktaşı parçalarını araba fiyatına sattılar İngiltere’nin güneyindeki bir bölgeye düşen göktaşı parçaları binlerce sterline satıldı. Altından bile daha pahalı göktaşı parçalarının biri 22 bin 556 sterline alıcı buldu.

NASA'nın beklentisi boşa çıktı: Mars göktaşı sonuç vermedi NASA, 1996'da bir göktaşının Mars'ta yaşam kanıtı gösterdiğini iddia etti. O tarihte ABD’nin başkanı Bill Clinton da bir basın toplantısı düzenleyerek heyecanını paylaştı. Ancak pek çok bilim insanının şüpheyle yaklaştığı göktaşının modern tekniklerle analizi NASA’yı haksız çıkardı.