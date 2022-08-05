Türkiye Gazetesi

2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan ve 589 milyonu aşkın kişiye bulaşarak 6,5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, Kuzey Kore'de 12 Mayıs 2022'ye kadar görülmedi. İlk vakayı 12 Mayıs'ta doğrulayan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Devlet Kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçen hafta boyunca yeni Covid-19 vakası doğrulanmadığını belirterek, salgının kesin olarak kontrol altına alındığını duyurdu.

TEDAVİ GÖREN TÜM HASTALAR İYİLEŞTİ

"Geçen hafta boyunca yeni ateş vakalarının bildirilmemesi ve ülke genelinde tedavi gören tüm hastaların iyileşmesi nedeniyle, salgınla mücadele durumu kesin bir istikrar aşamasına girmiştir" denilen haberde, "Tüm sektörler ve birimler, devletin salgınla mücadele politikasının ve önlemlerinin uygulanmasında mükemmelliği sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmakta ve Kore tarzı salgınla mücadele sistemini daha da geliştirmek için çalışmalarını bütünsel olarak sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KISA SÜREDE 4 MİLYON 772 BİN VAKA

Kuzey Kore Salgın Önleme Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, salgın başından bu yana kayda geçen toplam vaka sayısının 4 milyon 772 bin 813 olduğu açıklanmış, toplam hasta sayısının yüzde 99.98'ine tekabül eden 4 milyon 772 bin 739 kişinin tamamen iyileştiği belirtilmişti. Ölü sayısına dair güncel bir bilgi ise paylaşılmamıştı.

Covid-19 salgının başından bu yana ülkedeki hiçbir enfeksiyonu resmi ağızdan doğrulamayan Kuzey Kore, ilk vakanın geçtiğimiz 12 Mayıs'ta Pyongyang'da kayda geçtiğini açıklamıştı.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Tespit edilen ilk vakaların ardından ülkede 'acil durum' ilan edilmiş, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililer salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı almıştı.

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde 'sokağa çıkma yasağı' uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore’den ilginç iddia: Güney Kore’den koronavirüs balonları gönderildi Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tartışmalar, gerilimler bitmek bilmiyor. Öyle ki Kuzey Koreli yetkililer, ülkedeki koronavirüs salgınından Güney Kore’yi sorumlu tuttu.

Kuzey Kore’de koronavirüs vaka sayısı artıyor: 3 milyonu aştı Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve ülkeye girişlerin özel izne tabi tutulduğu Kuzey Kore, salgından 2,5 yıl sonra koronavirüse yenik düştü. Ülkede şüpheli Covid-19 vakalarının sayısının 3 milyon 64 bin 880'e yükseldiği duyuruldu.