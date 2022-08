Türkiye Gazetesi

Son dönemde sağlık problemleri yaşadığı öne sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser ve Parkinson hastası olduğu iddia edilmiş, bu söylentiler Rusy yetkililer tarafından yalanlanmıştı. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'yı işgal girişiminden beklediği sonucu alamayan ve oldukça sinirlenen Rus liderle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

'PUTİN DUBLÖR KULLANIYOR' İDDİASI

Savaşın diğer cephesinde Vladimir Putin'le ilgili söylemler sürüyor. Son olarak Ukrayna İstihbarat Şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rus liderin son dönemde dublör kullanmış olabileceği belirtti. Ukrayna televizyonuna açıklamalarda bulunan Bodanov, Putin'in imajının son dönemde değiştiğini ve bunun sebebinin 'dublör kullanmak' olduğunu dile getirdi.

BOYU VE KULAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Amerikan dergisi Newsweek'in internet sitesinde yer alan habere göre; Budanov, kamuoyunun karşısına çıkan Putin'in boyunda ve kulağının şeklinde son dönemde değişiklikler olduğunu iddia etti.

Budanov, "Putin'in dublörlerinin farklı alışkanlıkları, davranışları ve boyu var. Fotoğraflara bakınca kulaklara dikkat etmek gerekiyor. Kulaklar parmak izi gibidir ve her insanın kulağı biriciktir, taklit edilemez" diye şeklinde konuştu.

BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILDI

Savaşın başından bu yana Putin'in sağlık durumuna ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. Haziran ayında BBC Radio 4'un 'The World at One' programına konuk olan Eski İngiltere istihbaratı çalışanı Christopher Steele, Putin'in sağlık durumunun "3 ila 6 ay içerisinde görevini sürdürmesine izin veremeyecek kadar kötüleşebileceğini ve görevini bırakacağını" öne sürmüştü.

Mayıs ayında ise Putin'in kanser olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Putin'in görüşmelerde ayağını sürekli oynatıp masayı tutmayı bir an bırakmaması, battaniye ile bacaklarını örtmesi ve elinin istemsiz hareketleri bu söylentilerin çıkmasına neden olmuştu.

