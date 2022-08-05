Türkiye Gazetesi

24 milyon tondan fazla su yosunu, Porto Riko'dan Barbados'a kadar Karayip kıyılarını boğuyor. Bilim insanları, zehirli gazları salan su yosunlarının canlılar üzerinde büyük bir tehlike oluşturabileceğini açıkladı. Oşinografi profesörü Chuanmin Hu, alg oluşumunun Mayıs ayından beri devam ettiğini ve Temmuz ayında Karayip Denizi'ndeki alglerde azalma olmadığını söyledi. Bir önceki rekorun Mayıs 2018'de gerçekleştiğini dile getirerek şu anda yüzde 20 daha fazla alg oluşumu gözlemlendiğini aktardı.

Bilim insanları, bölgedeki sargassum seviyelerinin neden bu kadar yükseldiğini araştırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Karayipler Çevre Programı araştırmacıları ise iklim değişikliğinin, azotlu gübrelerin ve kanalizasyon atıklarının sonucunda su sıcaklıklarındaki artışın yosun çiçeklerini besleyerek artmasına yol açabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, su yosunlarının denizleri ve kıyıları boğmasının bölge için ‘yıkıcı’ sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Büyük deniz yosunu kütlelerinin, çürüyen alglerin su sıcaklıklarını ve pH dengesini değiştirmesinin yanı sıra deniz otu, mercan resifi ve sünger popülasyonlarında düşüşe yol açmasıyla ciddi bir çevresel etkiye neden olabileceğini de söylediler.

FRANSIZ ADASINDA SAĞLIK ALARMI!

Doğu Karayipler'in bazı bölgelerinde yosun miktarı o kadar yoğun ki, Fransız adası Guadeloupe Temmuz ayı sonlarında bir sağlık uyarısı bile yayımladı. Büyük çürüyen deniz yosunu kümelerinden kaynaklanan ve astım da dahil olmak üzere solunum sorunları olan insanları etkileyebilecek yüksek seviyelerde hidrojen sülfürün ortaya çıkabileceği açıklandı.

Uzmanlar ilk olarak 2011 yılında Karayip Denizi'nde daha güçlü rüzgarların ve akıntıların sonucunda ortaya çıktığı düşünülen büyük miktarda sargassum oluşumu gözlemledi. Besinler ve güçlü güneş ışığı ile beslenen kümeler çoğaldıkça sorun daha da kötüleşti.

SU YOSUNLARININ FAYDA ZARAR DENGESİ

Sargassum aslında suyu arıtmaya, karbondioksiti emmeye yardımcı olur ve balıklar, kaplumbağalar, karidesler, yengeçler ve diğer canlılar için önemlidir. Ancak denizde veya kumsallarda çok fazla biriktiğinde turizm, ekonomi ve çevre için oldukça kötü sonuçlar doğurabilir.

Fransız Karayipler bölgesi St. Martin yakınlarındaki ıssız bir adayı son zamanlarda kahverengi algler sardı. Yetkililer, feribot seferlerini durdurdu ve kano gibi sporlara da ara verildi. Pinel Adası'nın etrafındaki normalde yarı saydam sular, dikenli kahverengi bir sulu çamura dönüştü.

Sargassum yığınları Karayipler'in balıkçılık endüstrisini de boğdu. Tekne motorlarına ve olta takımlarına zarar veren su yosunları, balıkçıların teknelerine ve avlanma alanlarına ulaşmalarını engelliyor ve yakalanan balık sayısında da düşüşe neden oluyor.

Birçok ada ülkesi, deniz yosunlarını kumsaldan çıkarmak için ağır makineler kullanmaya başladı bile ancak bilim insanları bunun erozyona neden olduğu ve nesli tükenmekte olan kaplumbağaların yuvalarını yok edebileceği konusunda uyarıyor.

Sargassumu gübre, gıda, biyoyakıt, inşaat malzemesi veya tıbbi ürünler olarak kullanma girişimleri de devam ediyor. Ancak henüz ülkeler yosunları doğru şekilde çıkarabilmiş değil.

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