Türkiye Gazetesi

Ukrayna işgalinde çaresiz kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un'dan yardım istedi. Kuzey Kore'den 100 bin asker isteyen Rusya, karşılığında komünist ülkeye tahıl ve enerji verecek.

KUZEY KORE SAVAŞ GÜCÜ SAĞLAMAYA HAZIR

Bu ilginç iddia Rus haber ajansı Regnum'dan geldi. Ajansa göre Kuzey Kore, diplomatik yollarla, savaşta dengeleri Moskova lehine çevirmek üzere bu ülkeye büyük bir savaş gücü sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Kuzey Kore güçlerinin Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti güçlerine katılacağı kaydedildi. Kuzey Kore geçenlerde bunları bağımsız devletler olarak tanıdı.

"DOSTLUK ELİNİ KABUL ETMEKTEN ÇEKİNMEMELİYİZ"

Tahıl ve enerji, açlığın eşiğindeki fakir ülke için çok önemli. Rus albay Igor Korotchenko, Rusya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kim Jong-un tarafından uzatılan dostluk elini kabul etmekten çekinmemeliyiz" dedi.

Rusya ve Kuzey Kore, 1948’den bu yana yakın ilişkiler içinde. Eski Sovyetler Birliği, resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore’yi tanıyan ilk ülke olmuştu.

Kuzey Kore'den Ukrayna'ya sert cevap: Kiev'in kararımızı sorgulama hakkı yoktur Kuzey Kore’nin Donetsk ve Luhank’ı tanımasının ardından yaşanan gerilim iki ülke liderlerinin birbirlerine verdikleri cevaplar ile daha da tırmandı. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı alan Kiev yönetiminin Pyongyang'ın kararını sorgulama hakkı olmadığı belirtildi.