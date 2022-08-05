Türkiye Gazetesi

İngiltere 1976 yılından beri en kurak yılını yaşıyor. Ülkenin büyük kısmında 2 hafta daha yağış görünmüyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle büyük kuraklık kapıda.

İngiltere kuraklık önlemi kapsamında bu yıl 3'üncü kez kısıtlamalara gidiyor.

1 MİLYON KİŞİ YASAKLARDAN ETKİLENİYOR

Ülkenin güneyindeki bazı yerlerde hortumla bahçe sulamak, şebeke suyu ile otomobil yıkamak ve havuz doldurmak yasaklandı.

Southern Water, Hampshire ve Wight Adası'nda yaşayan bir milyon kişi bu yasaklardan etkileniyor.

Kısıtlamalar kademe kademe bazı bölgelere genişletilecek.

FRANSA DA SU KULLANIMI KISITLIYOR

Kuraklıkla mücadele eden ülkelerden biri olan Fransa'nın neredeyse tamamında su kullanımı kısıtlamaları uygulanıyor.

Fransa'nın 62 bölgesinde kuraklık en yüksek alarm seviyesinde.

"ÇİFTÇİLER VE EKOSİSTEM AÇISINDAN BİR FELAKET"

Başbakan Elizabeth Borne ülkede gelmiş geçmiş en kötü kuraklığın yaşandığını, bunun hem çiftçiler hem de ekosistem açısından bir felaket olduğunu söyledi.

Bu ülkelerdeki rekolte kaybı yüzünden gıda fiyatlarında da artış söz konusu.

Avrupa Birliği (AB), bu hafta üyelerini, arıtılmış kentsel atık suları, kurak tarım alanlarında kullanmaya çağırdı.

Avrupa kavruluyor, kuraklık alarm verdi: Fransa'da su kullanımına kota Fransa'da kuraklık nedeniyle 86 bölgede su kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenildi.

Susuzluk kâbusu... Kuraklık Avrupa'nın kapısında İspanya ve Portekiz son 1.200 yılın en kurak günlerini yaşıyor. Avrupa'nın göbeğinde 1.233 km'lik Ren Nehri kuruyor. İtalya'da ise içme suyu karneyle veriliyor.

BM kuraklık felaketi için tarih verdi İnsan faaliyetleri ve küresel ısınma, gezegenimizi adım adım sona yaklaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre; kuraklık 2050'ye kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkileyecek. Yayımlanan raporda Türkiye ile ilgili bölüm de var.