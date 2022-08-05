Türkiye Gazetesi

Tayvan’a 25 yılın ardından ayak basan ABD'li en üst düzey yetkili olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gezisinin ardından Tayvan’ın en büyük sosyal medya platformu PTT’de hükümetin bu gezi için ABD tarafına önemli miktarda para ödediğini iddia eden bir yazı yayınlandı. Paylaşıma göre Washington DC’de bulunan bir halkla ilişkiler şirketi olan Gephardt Group Danışmanlığının 2018 yılından bu yana Pelosi ve çevresini etkilemek için Tayvan lideri Tsai Ying Wen adına kulis yaptığı iddia edildi. Tayvan'ın 2018 ile 2022 yılları arasında 16 komisyona toplam 3,15 milyon ABD doları ödediği iddia edilirken, yapılan ödemelerin ayrıntıları bir belge şeklinde paylaşıldı.

"PELOSI'YE ÖDEME YAPILMADI"

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada yayınlanan belgenin uydurma ve imzaların sahte olduğunu belirterek, Pelosi’ye ödeme yapıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlık, hükümete ve ziyaretçilerine iftira atmak için her türlü yalan haberin kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak paylaşıldığını belirtti.

Bakanlık ayrıca, ABD hükümetinin Pelosi'nin ziyaretinin faturasını ödediği ve güzergahının Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı. Tayvan hükümeti, halkı dış güçler tarafından yürütülen bilişsel savaşa yenik düşmemesi konusunda uyardı.

Pelosi’nin ziyaretinin perde arkası: ABD olası Tayvan – Çin savaşından neden endişeleniyor? Çin ile Tayvan arasındaki gerilim tırmanırken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyaret etmesi Çin ile ABD arasında yeni bir tartışmayı başlattı. Ancak Pelosi’nin ziyaretinde gözden kaçan bir şey vardı; Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC) başkanı Mark Lui ile yaptığı görüşme. Peki, yarı iletken şirketi TSMC neden önemli?

Pelosi ve Japonya Başbakanı Kishida’dan Çin’e ortak çağrı: Derhal Durdurulmalı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya turu ziyareti kapsamında Tayvan’ı da ziyaret etmesi, bölgede tansiyonu yükseltmişti. Programın son durağı Japonya’yı ziyaret eden Pelosi, burada önemli açıklamalarda bulundu. Japonya Başbakan Fumio Kishida ve Pelosi ortak çağrıda bulunarak, Çin’in Tayvan’ı hedef alan askeri tatbikatlarının derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi. Pelosi, ''ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek'' açıklamasında bulundu.

Pelosi Tayvan'dan ayrıldı ABD ve Çin arasında Tayvan ziyareti krize neden olmuştu. Bölgede tansiyon yükselirken krize neden olan tartışmalı ziyaret bugün sona erdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan'dan ayrıldı.

Tayvan liderinden Pelosi'ye şeref madalyası: Çin’den kınama Çin’in tüm tehdidine rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin uçağı dün Tayvan’a indi. Pekin Tayvan ziyaretine tepki olarak savaş uçaklarını bölgeye gönderdi. Tayvan lideri ise Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını taktı. Pelosi, gezinin 3 temel direğinin güvenlik, ekonomi ve demokratik yönetim olduğunu vurguladı.

Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi'nin ziyareti 'provokasyon' ABD ve Çin arasında yaşanan tayvan geriliminde, Rusya Çin'e destek mesajı verdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a ziyaretini provokasyon olarak nitelendiren Rusya, "Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip" açıklamasında bulundu.