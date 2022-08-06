Türkiye Gazetesi

20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu görüşmenin üzerinden kısa bir süre geçmişken bu sefer Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

"ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLDİ"

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Soçi'deki görüşme Moskova saatiyle 15.00'ten sonra başladı. İki ülkenin liderleri hem dar hem de genişletilmiş formatta 4 saat görüştü. Ortak bildiri kabul edildi" dedi.

BAYRAKTAR TB2 KONUSUNA DEĞİNİLMEDİ

Daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Peskov sadece "Hayır" diyerek karşılık verdi.

Sözcü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından, görüşmenin gerçekleştiği Sanatoryum Rus binası önünden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

PUTİN'İN GÖZÜ BAYRAKTAR'DA

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Baykar ve ürettiği SİHA'larla ilgili Rusya ve Birleşik Araş Emirlikleri (BAE)'nden gelen sürpriz teklifleri paylaştığı gündeme gelmişti.

Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Baykar'a ait SİHA'ların üretimiyle ilgili ortak çalışma yapmak istediklerini ifade ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, BAE'nin de Baykar'a ait bir fabrikayı kendi ülkesinde kurmak için teklif yaptığını belirtti.

Erdoğan-Putin zirvesi sonrası 8 maddelik ortak bildiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleşen görüşmesi sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık dört saat sürerken zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, Suriye'de terör örgütlerine karşı dayanışma teyit edilirken, ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerinde işbirliğini artırmada anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca, iki liderin doğal gaz ödemelerinin kısmen ruble ile yapılmasında anlaştığı öğrenildi.

Soçi'de Erdoğan Putin zirvesi: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" ifadelerini kullandı.