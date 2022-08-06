Türkiye Gazetesi

İngiliz The Guardian gazetesinin elde ettiği belgelere göre, İngiltere’de yürürlüğe girmesi beklenen bir yasa kapsamında, suçu bulunan göçmenleri takip amacıyla yüz tanıma özellikli akıllı saatler kullanıma girecek. Şartlara tabi olanların gün boyunca fotoğraflarını çekmeleri ve konumlarını günün her saatinde bildirmeleri istenecek. Suçluların akıllı saat aracılığıyla yüzlerini günde beş defaya kadar taramaları gerekecek.

Fotoğraflar, İçişleri Bakanlığı'nın dosyalarında bulunanlarla karşılaştırılacak. Hükümetin sistemleri kişinin kimliğini doğrulayamazsa, manuel kontrol gerekli olacak. Fotoğraflar göçmenlerin isimleri, uyrukları ve doğum tarihleriyle birlikte İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı planları kapsamında altı yıla kadar saklanacak.

YASA HIZLICA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kurallar sadece suçtan hüküm giymiş yabancı uyruklular için geçerli olacak. Birleşik Krallık hükümetinin diğer sığınmacıları bu yöntemle izleme gibi bir amacının bulunmadığı aktarıldı.

‘Tedbir’ amaçlı yapılacağı söylenen programın bu sonbaharda yürürlüğe girmesi gündemde.

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı, hüküm giymiş göçmenleri izlemek için yüz tanıma işlevli akıllı saatler kullanacağını açıkça belirtmedi. Ancak bir sözcü The Guardian'a yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yakında ayak bileği etiketleriyle birlikte çalışacak ‘taşınabilir biyometrik erişimli bir cihaz’ uygulayacağını söyledi.

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