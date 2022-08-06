Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Dünyanın gözünü çevirdiği zirve yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya sekiz maddelik ortak bildiri yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in Soçi'deki görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası medya kuruluşları, görüşmeyi yakından takip ederek son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı. Görüşme, birçok gazetenin manşetinde yer aldı.

"SOÇİ'DE GİZLİ GÖRÜŞME"

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin ile Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı.

"Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşme için bir araya geldi" başlıklı haberde, "Erdoğan, Karadeniz'in Soçi kentinde yapılacak görüşme öncesinde Putin'in karşısında otururken bu yorumları yaptı" denildi.

Putin'in, Erdoğan'a tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasındaki rolünden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Ayrıca haberde Kremlin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmaya çalıştığına dikkat çekildi.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME SÖZÜ VERDİLER"

Rus ve Türk liderlerin Karadeniz'deki toplantıda ticaret ve yatırım anlaşmalarını görüştüğüne dair gelişmeleri paylaşan Financial Times, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi" dedi.

Haberde, "Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların şokunu hafifletmeye çalışıyor. Cuma günü Soçi'de 4 saatlik görüşmeden sonra, ikili ticaret hacimlerini artırma, ekonomik ve enerji bağlarını derinleştirme sözü veren ortak bir bildiri yayınladılar" ifadeleri kullanıldı.

"TİCARİ VE EKONOMİK ANLAŞMA ARAYIŞI VAR"

Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı Al Jazeera'nin haberinde, Putin'in, Erdoğan'a Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi.

Putin'in, "Umarım bugün ticari ve ekonomik bağlarımızın geliştirilmesine ilişkin ilgili bir muhtıra imzalayabileceğiz" şeklindeki ifadesine yer verildi.

SURİYE OPERASYONU AYRINTISI

Foreign Policy dergisi, "Erdoğan, Suriye operasyonu için Putin ile görüştü" dedi. Konuyla ilgili, "Türk lider, özel askeri operasyonu hazırlarken, üç hafta içinde ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor" ifadesi kullanıldı.

Putin ve Erdoğan'ın, en son üç haftadan kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği anımsatıldı.

Her iki ülkenin, Ukrayna'da yaşanan savaş konusundaki farklılıklarına rağmen, diplomatik adımlar attığına vurgu yapılarak, "En çarpıcı olanı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması oldu" denildi.

"TÜRKİYE 22 MİLYON TON TAHILIN ÖNÜNÜ AÇTI"

Associated Press, Ukrayna ve Suriye konularının, Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddelerinin başında gelmesinin beklendiğini aktardı. "Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, müzakerelerinin 'Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadıkları rolü ortaya koymaya' yardımcı olacağını kaydetti" notu paylaşıldı.

"TÜRKİYE'NİN HER İKİ TARAFLA TEMASLARININ ÖNEMİNİ VURGULUYOR"

Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez bir araya geldiğini belirten Reuters, tahıl koridoru anlaşmasının, NATO üyesi Türkiye'nin her iki tarafla diplomatik temaslarının önemini vurguladığı notuna yer verdi.

Türkiye'nin, Rusya'nın saldırılarını eleştirmesine ve Ukrayna'ya silah sağlamasına rağmen, Moskova'ya yaptırım uygulamayarak "Batılı müttefikleriyle bağlarını kopardığı" görüşü ileri sürüldü.

"AVRUPALI ORTAKLAR TÜRKİYE'YE MİNNETTAR OLMALI"

Rusya basınından Kommersant, Putin'in "Avrupalı ortaklar, gazımızın Avrupa pazarına kesintisiz geçişini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olmalıdır" ifadesini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşmelerimizin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Buraya enerji iş birliği konularını, Karadeniz'deki tahıl ihracatı konularını, turizmi, bölgesel konuları dahil ediyorum" şeklindeki açıklamalarına işaret edildi.

"TÜRKİYE VE RUSYA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Avrupa'ya Rus doğalgazı sağlamanın en önemli hatlarından olan Türk Akım'la ilgili Putin'in sözlerini paylaşan TASS haber ajansı, Rus liderin "Erdoğan'ın Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatını organize etmedeki başarılarına dikkat çektiğini" hatırlattı.

Haberde, "Her iki başkan da Suriye'deki durumu tartışmaya istekli olduklarını dile getirdiler. Putin, 'Burada Türkiye ve Rusya, durumun normalleşmesine çok büyük katkı sağladı'" ifadelerini kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutabakat metni yol haritası olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile mutabakat metninin ekonomik ilişkilerin yol haritası olacağını belirtti. KPSS soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ÖSYM'nin şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Erdoğan-Putin zirvesi sonrası 8 maddelik ortak bildiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleşen görüşmesi sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık dört saat sürerken zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, Suriye'de terör örgütlerine karşı dayanışma teyit edilirken, ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerinde işbirliğini artırmada anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca, iki liderin doğal gaz ödemelerinin kısmen ruble ile yapılmasında anlaştığı öğrenildi.

Soçi'de Erdoğan Putin zirvesi: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" ifadelerini kullandı.