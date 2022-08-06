Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle 30 hedefi vurduğunu ve Gazze'den İsrail'e doğru 160 füze fırlatıldığını açıklamıştı. Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait uçak ve tanklar, ‘roket fırlatma üniteleri, altı silah üretim atölyesi ve İslami Cihad gözlem noktaları’ olduğu gerekçesiyle Gazze içinde 30 noktayı vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı aktarıldı.

İSLAMİ CİHAD ÜYELERİ GÖZALTINDA

İsrail'in yaptığı saldırılarda İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

Bununla birlikte, İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı 20 Filistinlinin sorgulanmak üzere güvenlik merkezlerine sevk edildiği açıklandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN GAZZE’YE SALDIRI EMRİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam etmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Öte yandan, Gazze'den İsrail yönüne füze atılmaya devam ediliyor. Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot, Ibim, Nir Am gibi Yahudi yerleşim yerlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail yine Gazze'ye bomba yağdırdı: 10 ölü var İsrail dün yine Gazze Şeridi'ne saldırdı. Yürek yakan manzaralar meydana geldi...

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e 80 roket fırlatıldı İsrail güçlerinin Filistin’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze’den İsrail’e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.