Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda şiddetli yağış sele yol açtı. Kaliforniya'nın turistik yerlerinin başında gelen Death Valley Ulusal Parkının yetkilileri, bölgede şiddetli yağışın etkili olduğunu açıkladı. Yetkililer, yağışlar sonucu sel meydana geldiğini, Ulusal Park'a giden birçok yolun kapatıldığını belirtti.

Deathy Valley Ulusal Parkından yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler ve park çalışanlarından oluşan yaklaşık bin kişi parkta mahsur kaldı. Ayrıca yaklaşık 60 aracın çamura gömüldüğünü bildiren yetkililer, parkta metrekareye düşen yağış miktarının '1988'den bu yana görülen en yüksek yağış miktarı' olduğuna dikkati çekti.

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