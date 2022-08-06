Türkiye Gazetesi

Ukrayna limanlarında, Ukrayna, Rusya, BM ve Türkiye tarafından imzalan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması çevresinde gelişmeler devam ediyor.

6 AYDIR BİR İLK

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk defa tahıl yüklenmek üzere yabancı bir geminin Çornomorsk Limanı'na geldiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ MESLEKTAŞLARIMA MİNNETTARIM

Bakan Kubrakov açıklamasında, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, BM ve Türkiye’nin çabalarıyla tahıl sevkiyatı faaliyetleri başladı. Bugün ilk kez Barbados bayraklı yük gemisi FULMAR S tahıl yüklenmek üzere Çornomorsk’a geldi. Buna vesile olan BM ve Türkiye'deki meslektaşlarıma minnettarım” dedi.

"3 MİLYON TON TARIM ÜRÜNÜ İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Kubrakov açıklamasında Ukrayna limanlarındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Limanlarımızın daha fazla gemiyi kabul etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Limanlarımıza 2 haftada günde en az 3-5 geminin gelmesini planlıyoruz. Odesa lojistik merkezi limanlarında aylık 3 milyon ton tarım ürünü ihracat etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın en büyük limanı Pivdennyi'nin önümüzdeki hafta tahıl sevkiyatı için açılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna tahılını taşıyan ilk Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere 1 Ağustos'ta Odessa Limanı’ndan yola çıkmıştı. Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilmiş ve Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edilmişti.

MSB: NAVISTAR tahıl gemisinde denetim başladı Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatında yeni görüşmeler Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Tahıl sevkiyatında son dakika: 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı Son dakika haberine göre; tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi 'NAVISTAR' İstanbul açıklarına ulaştı. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.