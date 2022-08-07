Türkiye Gazetesi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından başlattığı askerî tatbikatların üçüncü gününde “Ada’ya yönelik saldırı simülasyonları” yaptığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı’nda görüldü, bunlardan bazıları ‘orta çizgi’yi geçti. Ada’daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada araçların telsizle uyarıldığı, askerî devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı. Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası (Quemoy) ve yakınındaki bazı ada ile adacıklar çevresinde Çin’e ait dört insansız hava aracı da uçuş yaparken tespit edildi.

FÜZE YETKİLİSİ ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan Tayvan’da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisi otel odasında ölü bulundu. Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing, iş gezisi için gittiği Ada’nın güneyindeki Pingtung vilayetinde hayatını kaybetti. Güvenlik birimleri, göreve bu yıl başlayan ve birçok füze projesinden sorumlu olan Ou Yang’ın ölüm sebebi araştırılıyor. Enstitü, artan Çin tehdidi karşısında Tayvan ordusunun savaş kabiliyetinin artırılması için üretim kapasitesini bu yıl iki katına çıkararak yılda 500’e yakın füze üretmeyi hedefliyordu.

Çin savaş uçakları Tayvan sınırındaki ‘çizgiyi’ geçti Çin ordusu, tatbikatın 3'üncü günündeki faaliyetlerde Tayvan adasının kuzey, güneybatı ve doğu kıyısı açıklarında kara ve hava taarruz kabiliyetlerinin test edildiğini bildirdi. Ayrıca Çin'e ait 49 askeri uçağın, Tayvan Boğazı'ndaki ‘orta çizgi’yi geçtiği de açıklandı.

Tayvan'a füze geliştiren şirketin yetkilisi ölü bulundu Tayvan'da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkili bir ismi otel odasında ölü bulundu. Haber tüm dünyada yankı uyandırırken, Tayvan – Çin geriliminin tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Tayvan'dan Pelosi açıklaması: Ziyareti biz finanse etmedik Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi için ödeme yapıldığı iddialarını yalanladı.