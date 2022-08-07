Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'e olan zulmü önceki yıllarda olduğu gibi yine devam ediyor. İşgalci İsrail askerleri Gazze'yi abluka altına aldığı gibi sivillere ateş açarak çok sayıda insanın ölümüne sebep oluyor. İsrail'in bu saldırılarına her ne kadar kınamalar ve tepkiler gelse de bunlar İsrail'i durdurmaya yetmiyor ve İsrail abluka altına aldığı Gazze'yı savaş uçakları, tanklar ve zırhlı birlikler sevil yerleşim yerlerinin bulunduğu birçok bölgeyi hedef alıyor.

Filistin yönetimi saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da bulunduğunu açıkladı. İslami Cihad'ın üst düzey komutanlarından biri öldürüldü ve Refah bölgesine düzenlenen saldırılarda 7 kişi haytaını kaybetti.

SALDIRILAR 1 HAFTA SÜREBİLİR

İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi.

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da da baskınlar düzenledi. İslami Cihad üyesi oldukları iddiasıyla 20 Filistinliyi tutukladı. Filistin, tırmanan gerilimden İsrail ordusunu sorumlu tuttu, saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

İsrail'in Filistin'e yönelik salrıılarına Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz" denildi.

BM YARIN TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin'in talebi üzerine yarın toplanacak. Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarına tepkisini "Sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz" açıklaması ile gösterdi. Avrupa Birliği'nden de gelişmelerin endişe ile takip edildiği açıklaması geldi.

Katil İsrail yine çocukları hedef aldı: Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli öldürüldü İşgalci İsrail askerleri, İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale ettiği esnada 16 yaşındaki Filistinli Emced Neşer Ebu Alya'yı göğsünden vurarak öldürdü.

İsrail ordusu Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu. Filistin kaynakları, İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde Filistinli tutuklu Yehya Miri'nin evini havaya uçurduğunu duyurdu.

İsrail güçleri 2 Filistinli genci katletti, 10 kişiyi yaraladı Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Filistin'in Nablus şehrinde 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi de yaraladığını açıkladı.